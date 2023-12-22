В Муроме приговорили жителя Нижегородской области.

В Муроме приговорили жителя Нижегородской области. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла в 2021 году на автотрассе «Муром–М7 «Волга». Осуждённый управлял машиной ГАЗ, но уснул за рулём, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Хендай Солярис».В момент ДТП в иномарке находились трое человек: муж, жена и малолетний ребёнок. Вся семья погибла на месте.Отмечается, что водитель попробовал скрыться от правосудия, но в 2023 году его арестовали в Хабаровском крае. Суд приговорил мужчину к 5 годам и 5 месяцам заключения в колонии общего режима и на два с половиной года лишил водительских прав.