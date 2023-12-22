В Муроме вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибла семья с ребенком. Трагедия...

В Муроме вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибла семья с ребенком.Трагедия произошла 30 декабря 2021 года на автодороге «Муром – М7 Волга».В пресс-службе прокуратуры Владимирской области уточняют, что осужденный, управляя автомобилем «Газель», заснул за рулем и допустил выезд на полосу встречного движения. Там он и столкнулся с легковым автомобилем «Хендэ Солярис».Увы, в результате ДТП находящиеся в легковом автомобиле супруги и их несовершеннолетний ребенок (2011 года рождения) скончались на месте трагедии.«В ходе расследования - после прохождения лечения виновный водитель скрылся от органов следствия, был объявлен в розыск и в последующем задержан в 2023 году в городе Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край), после чего уголовное дело было направлено в суд...» - сообщают в региональной прокуратуре.Виновному, с учетом ранее вынесенных приговоров на территории Нижегородской области, назначено лишения свободы на срок 5 лет 5 месяцев (в колонии общего режима; с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев).А также сообщается, что судом удовлетворены исковые требования родителей погибших о взыскании морального вреда - 700 тысяч рублей.Фото: freepik.com