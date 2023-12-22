С 7 часов утра 24 декабря и до 22 часов 7 января улица пешеходной станет улица Ленина от перекрестка с улицей Васильевской и до перекрестка с Кремлевской, сообщили в администрации Суздаля. Сами

С 7 часов утра 24 декабря и до 22 часов 7 января улица пешеходной станет улица Ленина от перекрестка с улицей Васильевской и до перекрестка с Кремлевской, сообщили в администрации Суздаля. Сами перекрестки останутся проездными. Перекрытый участок можно будет объехать по восточной части города, а дальше по улицам Гоголя, Всполье, а также по улицам Виноградова,