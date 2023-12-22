В субботу, 23 декабря, в парке «Загородный» Владимира соберутся владельцы и любители корги.

В субботу, 23 декабря, в парке «Загородный» Владимира соберутся владельцы и любители корги. Об этом рассказала регионального правительства.Отмечается, что для участников мероприятия подготовлены различные зимние забавы. В частности, запланировано проведение конкурса лучших новогодних костюмов для четвероногих друзей, а также «пушистый забег» и «снежные эстафеты». На веселье должен заглянуть и Дед Мороз с большим мешком подарков.Праздник стартует в 13.00.