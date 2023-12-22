В регионе открылся штаб в поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина В...

В регионе открылся штаб в поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира ПутинаВ регионе открылся штаб в поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина. Руководить его работой будут 3 сопредседателя. Полковник запаса, Герой России Владимир Ковтун, журналист, телеведущая Мария Платанюк и президент Торгово-промышленной Палаты Владимирской области Иван Аксёнов.Иван Аксёнов, сопредседатель регионального штаба в поддержку кандидата в Президенты РФ Владимира Путина:- Благодарю за доверие. Осознаю всю меру ответственности. Мы на пороге важного решения. Уверен, что задача работы Штаба- организация честной, прозрачной избирательной кампании.Иван Аксёнов- коренной владимирец. Выпускник Владимирского политехнического института и Калининградской школы международного бизнеса. Работал на ведущих предприятиях региона. С 2014-ого года Иван Аксёнов возглавляет Торгово-промышленную Палату области. Входит в Совет по промышленному развитию России.Владимир Ковтун - советский и российский офицер, полковник запаса спецназа ГРУ. Ветеран войны в Афганистане. Ковтун служил в 186-ом отдельном отряде Генштаба и первым в Афганистане захватил американский "Стингер". В феврале 2019-ого года Указом Президента России Владимиру Ковтуну было присвоено звание Героя России- за героизм, мужество и отвагу.Мария Платанюк- журналист, телеведущая, член Союза журналистов Владимирской области, входит в региональный штаб Народного Фронта, лауреат региональных и федеральных конкурсов.Мария Платанюк, сопредседатель регионального штаба в поддержку кандидата в Президенты РФ Владимира Путина:- Объективно донести до людей информацию- главная часть моей работы. Мы будем делать это профессионально. Вместе с моими уважаемыми коллегами. И, конечно, горжусь, что я в команде.На базе регионального штаба в поддержку Владимира Путина будет организована общественная приёмная. Штаб станет местом для дискуссий и обсуждения важных задач. Одна из них- организация подписей в поддержку кандидата на высший должностной пост страны.Сбор подписей стартует уже 25 декабря.Напомним, выборы Президента России пройдут с 15 по 17-ое марта.