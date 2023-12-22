В Судогде неизвестные незаконно вырубили березы на 100 тысяч рублей. И ладно бы — ели, в...

В Судогде неизвестные незаконно вырубили березы на 100 тысяч рублей.И ладно бы — ели, в преддверии Нового года было бы понятно — зачем. Данная проблема актуальна и для других регионов перед праздниками. Но в данном случае - «пострадали» совсем другие деревья.Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что в лесном квартале № 66 (выделе № 10 Муромцевского участкового лесничества ГКУ ВО «Андреевское лесничество») неустановленными лицами «была осуществлена незаконная рубка лесных насаждений - сырорастущих деревьев породы берёза».Уточняется, что ущерб от таких незаконных действий превысил 100 тысяч рублей.В данный момент все материалы проверки направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса о преследовании.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка в крупном размере»).Расследование уголовного дела взято прокуратурой района на контроль.Фото: freepik.com