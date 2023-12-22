Об этом сообщили в правительстве Владимирской области.

В преддверии тысячелетия в Суздале отремонтировали дороги на основных туристистических маршрутах. Об этом сообщили в правительстве Владимирской области.В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был завершён капитальный ремонт моста через реку Мжара. Это один из основных заездов в Суздаль со стороны Владимира, Нижнего Новгорода и Москвы. Он ведёт к улице Ленина, где расположены основные локации новогодних гуляний.Был полностью демонтирован аварийный мост. Ширина проезжей части увеличена до 9 метров, устроены полосы безопасности по 1 метру с каждой стороны, устроены 1,5- метровые тротуары. Мост и подъезды к нему теперь освещены. В нормативное состояние приведено 135 метров автомобильной дороги.Кроме того, был отремонтирован 1 километр дороги по улице Коровники, которая ведёт к Главному туристическому центру, где пройдут гуляния и праздничные программы для детей и взрослых.