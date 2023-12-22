В Суздале женщина, напавшая на сотрудников полиции, отправится на 1 год в исправительную колонию В...

В Суздале женщина, напавшая на сотрудников полиции, отправится на 1 год в исправительную колониюВ Суздале женщина признана виновной в «применении насилия в отношении сотрудников полиции». Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.Как выяснилось, в феврале 2023 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения ехала вместе с супругом на автомобиле, тот был за рулем.Автомашину остановил наряд ДПС ГИБДД ОМВД России по Суздальскому району.«На законные требования сотрудников полиции, в том числе предъявить документы и проехать в отдел полиции для разбирательства, мужчина ответил отказом. Не желая, чтобы супруг был привлечен к административной ответственности, подсудимая умышленно нанесла одному из сотрудников полиции удар ногой, а другому – несколько ударов руками. После этого к нарушителям была применена физическая сила и они были доставлены в ОМВД России по Суздальскому району...» - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Приговором суда виновную лишили свободы на 1 год (с отбыванием в исправительной колонии общего режима).Фото: pxfuel.com