В ВлГУ открылась выставка СВОИ с портретами военнослужащих СВО.
Более сорока работ, написанных...
В ВлГУ открылась выставка "СВОИ" с портретами военнослужащих СВО.
Более сорока работ, написанных художниками из разных регионов страны, которые в различных стилях и жанрах пишут портреты своих земляков - участников специальной военной операции.
Картины сопровождает фронтовая поэзия.
Выставка открыта в первом корпусе ВлГУ и будет работать до 25-го декабря.
Вход свободный.
(ТГК Правительство Владимирской области)