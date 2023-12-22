В ВлГУ открылась выставка СВОИ с портретами военнослужащих СВО. Более сорока работ, написанных...

В ВлГУ открылась выставка "СВОИ" с портретами военнослужащих СВО.Более сорока работ, написанных художниками из разных регионов страны, которые в различных стилях и жанрах пишут портреты своих земляков - участников специальной военной операции.Картины сопровождает фронтовая поэзия.Выставка открыта в первом корпусе ВлГУ и будет работать до 25-го декабря.Вход свободный.(ТГК Правительство Владимирской области)