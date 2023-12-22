Жильцы вынуждены платить в общей сложности 10 тысяч рублей в месяц за отопление в подъездах, однако батареи там не установлены.

В Вязниках жителей дома №8 по улице Ленина заставили платить по 300 рублей в месяц за отполение на лестничных площадках. Однако батареи там не установлены, а в подъездах температура такая же, как на улице.Всего в доме 27 квартир, а общая плата составляет 10 тысяч рублей в месяц. За отказ платить за «несуществующее тепло» МУП «Фонд» начисляет пени. К слову, одному из жильцов арестовали счета за неуплату.Общественники выяснили, что плату с жильцов взимают, потому что в техпаспорте нет данных об отсутствии отопительных приборов. В доме проведут специальную экспертизу, после которой можно будет внести изменения в техпаспорт. Только после этого жильцы смогут не платить за отопление в подъездах.