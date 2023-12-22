В Вязниках пенсионеры платят за несуществующее тепло в подъездах. Во Владимирской области - в...

В Вязниках пенсионеры платят за несуществующее тепло в подъездах.Во Владимирской области - в Вязниках - в подъездах дома №8 по улице Ленина минус 15 градусов. Батарей нет.На лестничных площадках царит мороз, как на улице. Но есть долг за оплату тепла в подъездах - более 30 тысяч рублей.Об этом рассказали в пресс-службе Народного Фронта (Владимирская область):«Мы обошли весь дом, при входе, на лестничных площадках - мы нигде не обнаружили отопительных приборов! Даже в подъезде температура практически такая же, как на улице...» – сообщает Алексей Мокеев.Оказывается, уже три года жители платят за несуществующее тепло МУП «Фонду».Каждая квартира обязана ежемесячно отдавать около 300 рублей. С 27 квартир «за мороз в подъездах» жители платят около 10 тысяч рублей.А за неуплату МУП «Фонд начисляет пени. Одному из жильцов, к слову, за долги по оплате отопления подъезда заблокировали счета.Разобравшись в ситуации, эксперты Народного фронта выяснили, что плата взимается только потому что нет данных в техпаспорте об отсутствии отопительных приборов. Правда, почему? Большой вопрос.В данный момент специалисты Народного фронта обещали помочь жильцам разобраться в этой «странной» ситуации.Фото: пресс-служба Народного фронта (Владимирская область)