× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/22-12-2023-vladimir-putin-nagradil-byvshego-gubernatora-svetlanu-orlovu-ordenom-za-zaslugi-pered-otechestvom.html" target="_blank">Владимир Путин наградил бывшего губернатора Светлану Орлову орденом “За заслуги перед Отечеством”</a> - Указ о награждении Президент подписал 21 декабря. Аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова теперь является обладателем ордена 3-ей степени “За заслуги перед Отечеством”. Как