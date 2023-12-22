Указ о награждении Президент подписал 21 декабря. Аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова теперь является обладателем ордена 3-ей степени “За заслуги перед Отечеством”. Как
Указ о награждении Президент подписал 21 декабря. Аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова
теперь является обладателем ордена 3-ей степени “За заслуги перед Отечеством”. Как сообщается в документе, награду экс-губернатор получила за “большой вклад в укрепление государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу”. Напомним, Светлана Орлова
возглавляла Владимирскую область с 2013 по 2018 годы. Она снова