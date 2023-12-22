Список улиц, где сегодня ночью будет работать снегоуборочная техника, опубликовали в мэрии. Автолюбителей просят не оставлять свои машины 22 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 23 декабря на следующих

Список улиц, где сегодня ночью будет работать снегоуборочная техника, опубликовали в мэрии. Автолюбителей просят не оставлять свои машины 22 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 23 декабря на следующих улицах: Ул. Белоконской, от Федеральной а/д М7 до ул. Горького и обратно;Ул. Белоконской, д. 6А;Ул. Большая Московская, д. 58 (дорога от Соборной площади к музейному