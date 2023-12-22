В борьбе за просветительскую награду «Знание.Премия – 2023» участвует преподаватель истории школы №15 Владимира, заведующий кафедрой Владимирского института развития образования имени Новиковой Сергей Курасов.

В борьбе за просветительскую награду «Знание.Премия – 2023» участвует преподаватель истории школы №15 Владимира, заведующий кафедрой Владимирского института развития образования имени Новиковой Сергей Курасов. Земляки могут помочь своему учителю получить заветную награду и принять участие в народном голосовании.Сергей Курасов трудится над сохранением исторической памяти в сельских поселениях, рассказывает своим воспитанникам о древней Владимирской земле и истоках Российского государства.Талантливому преподавателю необходима поддержка, ведь в конкурсе у него большая конкуренция. В 2023 году участвуют 82 номинанта из 24 регионов нашей страны.Народное голосование будет проходить до 14 января. Сделать свой выбор можно .Лауреатов просветительской награды «Знание.Премия — 2023», в том числе двоих победителей народного голосования, назовут в феврале в столице России.