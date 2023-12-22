Владимирская область присоединилась к традиционной акции Ёлка желаний. По-настоящему волшебная...

Владимирская область присоединилась к традиционной акции "Ёлка желаний".По-настоящему волшебная ёлка расположилась и в Суздале- новогодней столице России.Алиса Бирюкова, глава администрации г.Суздаль:- Матвей, г.Суздаль, мечтает о подарке-сюрпризе. Я думаю, что мы в ближайшее время встретимся с Матвеем, узнаем, чем он увлекается, чем любит заниматься, во что любит играть и подберем ему замечательный подарок, который станет доброй памятью об этом Новом Годе в Суздале.Напомним, акция "Ёлка желаний" появилась по предложению Президента Владимира Путина, на всероссийском онлайн-марафоне "Мы вместе". В этом году она проводится уже в 6-ой раз. Среди тех, кто загадал свое заветное желание - дети из многодетных, неполных и неблагополучных семей, а также ребята, чьи родители находятся в зоне СВО. Дети отправили свои пожелания в штаб "Движения первых", волонтеры разместили их на новогодних шарах- открытках, а видные деятели нашего региона случайным образом выбрали своих подопечных. "Тайным Дедом Морозом" стал и губернатор Александр Авдеев. Он исполнит сразу пять желаний.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Игорь из Владимира, мечтает о надувной лодке.. Сделаем! У нас есть реки, будем плавать. Наталья из Донецкой Народной республики. Мечтает рисовать акриловыми красками. Отлично, и мольберт. Здорово. Будем помогать, чтобы развивались творческие способности.