С момента открытия дороги прошло три недели.

С момента открытия Рпенского проезда прошло 3 недели. Это самый масштабный проект в городе. Много лет жителям Доброго приходилось преодолевать большие пробки. Сейчас автомобилисты добираются до улиц Северная и Мира за несколько минут.Автолюбитель Виктор отметил, что открытие Рпенского проезда разгрузило дороги, благодаря чему прекратились пробки у химзавода. Житель Доброго Рамазан сообщил, что теперь на дорогу до работы у него уходит пару минут.Маршрут набирает популярность. В незагруженное время с 15:30 до 16:30 дорога не пустует — в это время по Рпенскому проезду проезжает около 500 машин. А в часы пик количество машин возрастает в разы.