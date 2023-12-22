В четверг, 21 декабря, ГУ МЧС России по Владимирской области подвело итоги работы подразделений в 2023 году.

В четверг, 21 декабря, ГУ МЧС России по Владимирской области подвело итоги работы подразделений в 2023 году. Об этом рассказала ведомства.Так, в текущем году владимирские спасатели выезжали более чем на 3000 пожаров и 56 происшествий. Кроме того, сотрудникам МЧС довелось участвовать в ликвидации чрезвычайной ситуации.Вероятно, главным показателем работы ведомства является количество сохранённых жизней. Сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области вывели из огня 122 человека. Ещё 26 жителей удалось спасти во время различных происшествий.«Управление поднялось на 22-е место в рейтинге Главных управлений МЧС России и на 13-е в Центральном Федеральном округе», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.