Владимирские художницы создают подарки и украшения на Новый год. Откуда они черпают вдохновение,...

Владимирские художницы создают подарки и украшения на Новый год.Откуда они черпают вдохновение, узнала Вера Куликова.- Когда не холодно особенно. Здесь салюты везде.Рождество и Новый год Елена Сахарова с семьей встречает в саду своего дома. Там растет можжевельник, который наряжают вместо елки. Почетное место займут на нем украшения советских времен.- Много игрушек с прошлого года . Вот смотрите- это дождик. Мейд ин СССР.До праздников еще есть время, и Елена пока занята изготовлением подарков для друзей и близких. Художница делает скульптуру для интерьера.Елена Сахарова, член Владимирского отделения Союза художников России:- Традиционно- это коты, рыбы и совы, ну лягушки еще! Лошадь делала. В общем много кого я делала!- А почему рыбы?!- Рыбы символ христианства. Вы тоже говорите про Новый год, а в принципе основной -то праздник-это Рождество.Больше всего Елена любит лепить из глины фигурки котов. Это ее любимое животное с детства.Елена Сахарова, член Владимирского отделения Союза художников России:- Кот-то завелся непосредственно где-то года 4 назад , тоже случайно. И теперь он у вас во всех лицах! И поэтому, когда кота не было, приходилось свою любовь нерастраченную компенсировать вот эмалями, изображениями как бы в керамике.А еще художница считает кота символом города Владимира.Елена Сахарова, член Владимирского отделения Союза художников России:- Символ города нашего Владимира , но это так ... Мы же знаем прекрасно что наш герб- это лев, а кот это его родственник ближайший. Там племянник или кто-то все равно в нем есть что -то от герба.Процесс изготовления фигурок не быстрый. Нам посчастливилось понаблюдать за ним: за тем, сколько изменений претерпевает глина, прежде чем появится совушка, кот или рыба.Елена Сахарова, член Владимирского отделения Союза художников России:- Перед обжигом их нужно немного зачистить, чтобы они гладкие были, красивые. А потом они обожгутся и я буду их глазуровать. Покрывать такой массой - на основе стекла краска. Вот как раз здесь можно увидеть.Елена Сахарова - к тому же известный в России эмальер, участница международных симпозиумов и пленэров. В ее доме одна экспозиция сменяет другую, в зависимости от времени года.Елена Сахарова, член Владимирского отделения Союза художников России:- Когда зима только начинается после такой слякоти, осени вот этой, то зиму пораньше вешаю я, а когда зима надоедает с марта месяца уже весну и делать работы и весна раньше начинается.Зима в эмалях Елены всегда разная. Сегодня в ней больше синих красок, завтра- фиолетовых . И у каждой работы своя зимняя история.Елена Сахарова, член Владимирского отделения Союза художников России:- Был какой-то год, когда Новый год мы встречали вообще без снега и снег вообще начался ночью. Уже когда Новый мы встретили с салютами уже вроде бы отпраздновали. Уже спать легли и где-то, наверное, в 3 -4 утра полетели такой белый пух такой вообще. Это было так волшебно!)) Вместе с подарками художница уже приготовила и пожелания к Новому году.Елена Сахарова, член Владимирского отделения Союза художников России:- Здоровья! Хорошего настроения!Новогодняя сказка уже оживает и в мастерской Евгении Ищауловой. В квартире владимирской художницы повсюду поселились ангелы. Они цветные- мозаичные.- Женя,привет! Что мы с тобой сегодня будем делать? Какие подарки к Новому году?- Сегодня мы будем делать мозаичные игрушки на елку.- Это сложно?!Евгения Ищаулова, художница:- Если работать со стеклом есть некоторые сложности, но если в принципе нет такого материала работать с бумагой, с картоном.Для начала надо вырезать шаблон игрушки из картона. Потом начинаем выкладывать пазлы из кусочков стекла или цветной бумаги на ваш вкус.Евгения Ищаулова, художница:- Для этого нам нужно стекло, клей, стеклорез и щипцы для того , чтобы подогнать по форме. Вот это самое интересное, увлекательное.На шаблоне из картона подбираем кусочки стекла, чтобы из них получилась фигурка.- Нам будет нужно обрезать. Я делаю из стекла поэтому технически немножко технически сложно, но если делать из бумаги, то можно порезать бумажку, можно даже рвать. Если делать птичку, то вообще будет здорово.Когда стеклянные пазлы сложатся, склеиваем их ПВА. Процесс требует терпения. Сначала- с одной стороны, и ждем час, пока высохнет. Повторяем с другой стороны. Затем к игрушке приделываем крепление. Найти их можно без труда в хозяйственном магазине. Здесь уже нужно использовать холодную сварку- двухкомпонентный клей, очень стойкий. По этому же принципу можно и ангелов сделать: стекло клеится на нужный вам шаблон.Евгения Ищаулова, художница:- Расстояние между стеклышками я сделала затиркой Из картона - шаблон, на который нанеслось стекло. Потом по торцу обработала специальной лентой.Для каждого из своих друзей и близких художница готовит собственного ангела. Он обязательно будет похож на того , кому предназначен.Евгения Ищаулова, художница:- Я никогда не думаю как это будет. Рука сама идет, но некоторые предназначены определенным людям. Вот лев,например, одному моему знакомому Льву. Птица Сирин тоже ...А еще ангелов можно сшить . Из кусочков ткани у Евгении получаются удивительные куклы. Причем, у каждой тоже свой образ.Евгения Ищаулова, художница:- Прекрасных дней наполненных радостью и счастьем и только самыми приятными впечатлениями.Пусть Новый год исполнит и ваши мечты.Вера Куликова, Андрей Беляков. Вести-Владимир.