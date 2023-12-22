Владимирскую область вновь ожидают сильные снегопады и рекордно низкое атмосферное давление. По...

Владимирскую область вновь ожидают сильные снегопады и рекордно низкое атмосферное давление.По прогнозам синоптиков Гидрометценра России, в субботу (23 декабря) осадки будут интенсивнее. Правда, «минус» ещё не успел закрепиться в наших краях, а это значит – владимирцев вновь ожидает мокрый снег (или снег с дождем).23 декабря днём во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется до +2°C. Вероятность осадков — 55%.К вечеру температура опустится до 0… +1°C.Атмосферное давление может приблизиться к крайне низкому - 725 мм рт. ст. Влажность - высокая, 98%. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.Отметим, что рекорд прошлых лет составил 723 мм ртутного столба. Так оно понижалось в 1971 году, отмечают специалисты Гидрометцентра России.24 декабря наконец-то вернутся морозы. Днём ожидается до -1°C. Прогнозируются сильные снегопады.Народный прогноз погоды на 23 декабря:«Яркие блестящие звезды – будет мороз»;«Красноватая луна – к сильному ветру»;«Ясная безоблачная погода — признак скорого понижения температуры»;«Сороки летают рядом с домами – ждите вьюгу».Фото: freepik.com