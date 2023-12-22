Во Владимире адвокат издевался над своей женой и пытался ее убить. Прокуратурой и следствием...

Во Владимире адвокат издевался над своей женой и пытался ее убить.Прокуратурой и следствием установлено, что 26 ноября 2021 года 54-летний житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с супругой, взяв хозяйственный веник, ударил им по голове потерпевшей. А когда женщина попыталась закрыться руками, обвиняемый взял металлический таз и нанёс им удар по пальцам жертвы.«После этого злоумышленник несколько раз ударил супругу по голове, груди, рукам кулаками и корпусом сотового телефона. Указанное происходило на глазах несовершеннолетнего ребёнка. В рамках прокурорской проверки удалось выяснить, что в результате нанесения ударов потерпевшей причинён вред здоровью средней тяжести, а также высказана угроза убийством, которая с учётом обстановки была воспринята женщиной реально…» - поясняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд Владимира.Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью...») и ст. 119 УК РФ («угроза убийством»). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.Важно: в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» - совершение умышленного преступления является основанием для прекращения «адвокатского статуса».Фото: pxfuel.com