Во Владимире ученику, который отказался от некачественного онлайн-обучения, вернули все деньги. Об...

Во Владимире ученику, который отказался от некачественного онлайн-обучения, вернули все деньги.Об этом сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда.Как выяснилось, «Л.» обратился в суд с требованием вернуть все затраченные деньги за ненадлежащее оказание услуг, неустойки и компенсации морального вреда.В обоснование требований было указано, что между «Л.» и представителем организацией был заключен договор. Стоимость образовательных услуг составила 145 618 рублей.«Л.» была пройдена часть занятий на образовательном портале, однако в дальнейшем (в связи со сменой преподавателей и электронной платформы) его не устроило качество оказываемых услуг, и он решил отказаться от продолжения обучения.Добровольно была возвращена лишь часть денежных средств — 34 923 рублей. Но это «Л.» вновь не устроило.Была направлена претензия с требованием вернуть уплаченные денежные средства в полном размере. Увы, ответа не последовало.В ходе рассмотрения дела суд, проанализировав доказательства, пришел к выводу, что оснований для удержания денег, уплаченных истцом по договору в счет получения образовательных услуг, от которых он отказался, у ответчика нет, и взыскал в пользу «Л.» всю сумму.Уточняется, что также «Л.» были выплачены неустойка, компенсация морального вреда и штраф за, цитируем, «несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя».Фото: freepik.com