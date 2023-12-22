Свыше 20 дорожных участков, ведущих к местам проведения новогодних гуляний, таких как ёлки, ярмарки, катки и места отдыха, отремонтировали в регионе за уходящий год. Так, асфальт обновлен в

Свыше 20 дорожных участков, ведущих к местам проведения новогодних гуляний, таких как ёлки, ярмарки, катки и места отдыха, отремонтировали в регионе за уходящий год. Так, асфальт обновлен в таких населенных пунктах, как Владимир, Камешково, Лакинск, Радужный, Собинка, Судогда, Суздаль, Ставрово и Юрьев-Польский. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В областном центре работники провели ремонт участка протяженностью