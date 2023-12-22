Во Владимирской области произошел крупный пожар на складском помещении в деревне Вяткино. Как...

Во Владимирской области произошел крупный пожар на складском помещении в деревне Вяткино.Как рассказывают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную смену 21 декабря в 15:32.Известно, что горело складское помещение в Судогодском районе, деревне Вяткино на улице Прянишникова.Сообщается, что предварительная площадь пожара — 150 квадратных метров.Информации о погибших или пострадавших нет. Причина пожара также к этому часу неизвестна.К ликвидации огня привлекались 8 единиц спецтехники и 27 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно быстрее звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области