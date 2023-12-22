Во Владимирской области прокурор требует от органа местного самоуправления организовать подвоз...

Во Владимирской области прокурор требует от органа местного самоуправления организовать подвоз питьевой воды жителям села ЕсиплевоДело в том, что еще в октябре (2023 года) на территории села Есиплево надзорные мероприятия показали, что вода, поступающая в водопроводную сеть, не соответствует требованиям действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.Речь идет про показания жесткости, цветности, мутности и содержания железа в ней.При этом система фильтрации перед подачей питьевой воды населению до сих пор отсутствует, а мероприятия по модернизации системы водоснабжения села Есиплево так и не проведены.«В целях приведения питьевой воды в нормативное состояние администрацией Кольчугинского района разработан и утвержден План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Однако, срок реализации включённых в него мероприятий 2023-2024 годы...» - комментирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В данный момент межрайонным прокурором в Кольчугинский городской суд направлено исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления - обязанности по обеспечению населения села питьевой водой «путем ее подвоза в течение всего периода реализации Плана».Фото: freepik.com