Во Владимирской области сотрудники МЧС начали проверку магазинов, торгующих фейерверками Главное -...

Во Владимирской области сотрудники МЧС начали проверку магазинов, торгующих фейерверкамиГлавное - обеспечить безопасность. Точки, в которых торгуют салютами и фейерверками, начали проверять сотрудники регионального Управления МЧС.В центре внимания - и места продажи изделий, и площадки для запуска салютов. В этом году их более 80. В магазинах фейерверков сотрудники МЧС контролируют соблюдение правил пожарной безопасности - расположение эвакуационных выходов и наличие огнетушителей.Покупателям рекомендуют требовать у продавцов сертификаты пиротехнического изделия, а перед использованием внимательно ознакомиться с инструкцией. Она должна быть на русском языке.Рейды пройдут до 29 декабря. И в случае нарушений, повторную внеплановую проверку проведут уже сотрудники прокуратуры.Роман Земсков - заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Владимирской области:- По результатам уже завершенных обследований на территории 5 объектов выявлено 8 нарушений требованиям пожарной безопасности. По данным нарушениям собраны материалы и направлены в органы прокуратуры на согласование внеплановых выездных проверок.