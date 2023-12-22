В 33-м регионе привели в порядок автотрассы, по которым жители и гости смогут добраться до мест проведения новогодних мероприятий.

В 33-м регионе привели в порядок автотрассы, по которым жители и гости смогут добраться до мест проведения новогодних мероприятий. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказала правительства Владимирской области.Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в разных городах. Всего удалось восстановить свыше 20 участков трасс, ведущих к ледовым площадкам, ёлкам, ярмаркам и другим местам гуляний и отдыха.К примеру, во Владимире отремонтировали проезжую часть Судогодского шоссе, по которому можно доехать до парка «Загородный». А в Суздале починили мост через реку Мжара.