В ходе оперативно-профилактических мероприятий «Оружие» всего за 3 дня полицейским Владимирской области удалось изъять 14 единиц огнестрельного оружия.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий «Оружие» всего за 3 дня полицейским Владимирской области удалось изъять 14 единиц огнестрельного оружия. Об этом рассказала УМВД России по региону.Кроме того, правоохранители изъяли из нелегального оборота более 30 боеприпасов, а также взрывчатые вещества. В отношении нарушивших закон граждан возбуждались уголовные дела.К примеру, стражи порядка нашли у жителя в Судогодского района 850 граммов бездымного пороха. «В отношении фигуранта следователем следственного отдела Судогодского ОМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.