«Вышла из плохишей». Замгубернатора по вопросам соцобеспечения прокомментировал ситуацию с региональной медициной. Константин Баранов провел пресс-конференцию по итогам 2023 года. Среди тем

«Вышла из плохишей». Замгубернатора по вопросам соцобеспечения прокомментировал ситуацию с региональной медициной. Константин Баранов провел пресс-конференцию по итогам 2023 года. Среди тем – проблема кадров. Заместитель губернатора признал, что в настоящее время отток специалистов из области превышает их приток. Но в целом ситуация в областном здравоохранении лучше, чем была раньше. Константин Баранов, зам. губернатора по