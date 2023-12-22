Замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Владимирской...

Замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Владимирской области Павел Васин рассказал, как правильно вешать гирляндуМногим владимирцам еще предстоит наряжать елку и украшать дом. Один из главных атрибутов новогоднего декора - электрическая гирлянда. О чем нужно помнить, вешая ее на стену или, скажем, на окно? Что делать, если она вдруг загорелась? Где и как по-хорошему должна стоять новогодняя елка?В интервью Вестям рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области, Павел Васин.