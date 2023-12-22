За 9 месяцев этого года жители региона оформили около 19 тысяч микрозаймов – на 11% меньше, чем в предыдущем аналогичном периоде, сообщили во владимирском отделении Банка России. Общая сумма

За 9 месяцев этого года жители региона оформили около 19 тысяч микрозаймов – на 11% меньше, чем в предыдущем аналогичном периоде, сообщили во владимирском отделении Банка России. Общая сумма “займов до зарплаты” составила 182 миллиона рублей. В среднем владимирцы занимали до 10 тысяч рублей на срок до 30 дней. Александр Храмов, эксперт владимирского отделения Банка