Жительница города Кольчугино через суд добилась денежной компенсации от районной больницы за...

Жительница города Кольчугино через суд добилась денежной компенсации от районной больницы за допущенные во время родов «дефекты».Как сообщает пресс-служба Кольчугинского районного суда, с иском к ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница» о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей обратилась молодая мама.В обоснование женщина указала, что врачи не предприняли все меры к своевременным родам, в результате - её ребенок стал инвалидом. И в данный момент ему требуется длительное лечение, потерпевшая (сама) испытывает психологические трудности и пр.При рассмотрении дела судом установлено, что в период оказания медицинской помощи (в октябре 2021 года) во время родов действительно были допущены, цитируем, «дефекты, выразившиеся в позднем родовспоможении матери, повлекшем неблагоприятный исход для ребёнка».Так, например, при наличии показаний к экстренному родоразрешению, оперативное вмешательство (кесарево сечение) было произведено лишь спустя 1,5 часа. А также был нарушен алгоритм реанимационных мероприятий на стадии оказания помощи новорождённому, что в совокупности привело к установлению инвалидности.В пресс-службе Кольчугинского районного суда уточняют, что решением от 12 сентября 2023 года с ЦРБ была взыскана денежная компенсация морального вреда - 1 500 000 рублей:«… Определяя размер компенсации, судом учтено наличие прямой причинно-следственной связи между действиями ответчика и последствиями, неосторожная форма вины причинителя вреда, источник его финансирования – бюджетное учреждение. Суд также учёл выводы комиссии экспертов, что имевшиеся на момент родов у матери ребёнка заболевания, то есть зависящие от неё обстоятельства, способствовал неблагоприятному течению беременности, преждевременным родам».Решение, обжалованное в апелляционном порядке, Владимирским областным судом оставлено без изменения.Фото: freepik.com