Суд признал 47-летнюю жительницу региональной столицы виновной в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

Суд признал 47-летнюю жительницу региональной столицы виновной в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл в феврале текущего года. Обвиняемая была пьяна и ехала в автомобиле, которым управлял её муж. Машину остановили сотрудники ДПС, попросили водителя показать документы и проследовать в отдел полиции. Супруг отказался, а его жена напала на полицейских. Одного стража порядка она пнула ногой, а второму инспектору нанесла несколько ударов руками.Суд приговорил женщину в 1 году заключения в колонии общего режима.