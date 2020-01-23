Интерактивные инсталляции залов рассказали ребятам о медицинских и социальных последствиях употребления запрещенных средств...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели на Московской молодежной антинаркотической площадке профилактическое мероприятие для кадетов ГКОУ г. Москвы «Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус».В начале мероприятия гостям продемонстрировали документальные фильмы Телестудии «Петровка, 38» о пагубном влиянии наркотиков на организм человека.По окончании просмотра фильмов кадеты были приглашены в помещения экспозиции. Информационные ресурсы площадки позволили ученикам получить информацию о деятельности правоохранительных органов по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Интерактивные инсталляции залов рассказали ребятам о медицинских и социальных последствиях употребления запрещенных средств и веществ.Далее, сотрудники полиции на примере реальных событий провели информационно-разъяснительные беседы о случаях склонения к потреблению наркотиков, рассказали о внешних и поведенческих признаках наркозависимых лиц, об основаниях наступления и порядке привлечения к ответственности за незаконные операции с наркотиками.По окончании встречи педагоги и кадеты выразили признательность полицейским за интересное и познавательное мероприятие.УНК ГУ МВД России по г. Москве