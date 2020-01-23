Он также украл из автомобиля кошёлек

19-летний житель одной из деревень Гусь-Хрустального района подозревается в угоне автомобиля. Пропавший «ВАЗ-2114» был найден в лесу в двух километрах от места угона, сообщает УМВД России по Владимирской области.Полиция установила, что молодой человек, будучи пьяным, чтобы быстрее добраться до дома, решил угнать машину. Забравшись в машину и отъехав от места, он не справился с управлением и вылетел в кювет. Он похитил из бардачка кошелёк с деньгами (8 тысяч рублей) и скрылся. В его отношении возбуждено уголовное дело за кражу и неправомерное завладение автомобилем.