23.01.2020

2020-01-23 08:30:04

31 год назад состоялась первая трансляция ГТРК Владимир

Тридцать один год назад - 23 января 1989 года - состоялась пробная трансляция ГТРК "Владимир".

Это было знаменательное событие для всей области. Первые передачи вели Елена Смирнова и Татьяна Воронцова (Татьяна до сих пор работает в эфире, ведет субботнюю передачу). А тогда девушки были выбраны среди 70-ти претендентов. Наши первые ведущие проходили обучение в Московском институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Третьего апреля 1989 года начались регулярные трансляции из телевизионной студии. Тогда, в 1989 году, число часов в эфире не превышало двухсот, а сегодня - в пять раз больше. Зато в 20 веке был востребован крупный жанр - владимирцы смотрели передачи. А сегодня зритель ждет оперативной и сжатой информации. Поэтому "Вести- Владимир" ежедневно, начиная с пяти утра, каждые два часа - в эфире. С самыми актуальными новостями.