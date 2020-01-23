В ответном матче 1/8 финала Кубка Турции по футболу Атальяспор на поле стадиона Борнова в Измире сыграл вничью с местной командой Гезтепе – 2:2. Российский защитник гостевой команды Федор Кудряшов провел отыграл все 90 минут встречи.

В ответном матче 1/8 финала Кубка Турции по футболу "Атальяспор" на поле стадиона "Борнова" в Измире сыграл вничью с местной командой "Гезтепе" – 2:2. Российский защитник гостевой команды Федор Кудряшов провел отыграл все 90 минут встречи.Первая игра противостояния завершилась со счетом 3:1 в пользу "Антальяспора". Таким образом, "скорпионы" по сумме двух встреч вышли в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника подопечные Бюлента Коркмаза узнают позднее.Напомним, Кудряшов – защитник сборной России, в турецкую команду он перешел этой зимой на правах свободного агента. Для россиянина это вторая попытка заиграть в Турции. Ранее Федор в сезоне-2018/19 защищал цвета команды "Истанбул Башакшехир".