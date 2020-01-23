23.01.2020

2020-01-23 08:45:03

Более 140 врачей пришли в медучреждения региона в этом году

Больницы региона пополнились молодыми специалистами. В этом году более ста сорока врачей широкого спектра специализаций трудоустроились в лечебные заведения.

В частности, во Владимире в первую поликлинику пришло сразу четыре участковых терапевта, а в детскую городскую поликлинику номер один - пять участковых педиатров. В числе прибывших во Владимирскую область специалистов - выпускники медвузов Центральной России, Сибири, Поволжья и Северного Кавказа. Напомним, в минувшем году в регионе появился Центр привлечения медицинских кадров , который и помог привлечь молодых врачей. В новом 2020 году в регионе расширили меры социальной поддержки медработников и увеличены размеры премиальных единовременных выплат.