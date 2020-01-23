По последним данным, в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли 20 человек. Ранее сообщалось о 18 жертвах стихии.

По последним данным, в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли 20 человек. Ранее сообщалось о 18 жертвах стихии.Как сообщалось, извержение расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд вулкана произошло 9 декабря минувшего года, в это время поблизости от места ЧП находились 47 человек, напоминает ТАСС.Сразу после извержения сообщалось о девяти погибших, позднее еще один человек умер в больнице. Тела еще шести жертв были обнаружены на острове в ходе специальной поисковой операции, позже еще один пострадавший скончался в больнице.