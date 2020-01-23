Награду общественнице вручил начальник Управления генерал-майор полиции Василий Кукушкин на расширенном заседании коллегии.

Член Общественного совета при Управлении МВД России по Владимирской области Нина Чайковская награждена медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка». Награду общественнице вручил начальник Управления генерал-майор полиции Василий Кукушкин на расширенном заседании коллегии.Нина Владимировна Чайковская – профессор, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, директор Муромского института (филиала) ВлГУ имени Столетовых.Ведомственной наградой Нина Чайковская отмечена за весомый вклад в работу Общественного совета при УМВД России по Владимирской области, оказание содействия органам внутренних дел в организации и проведении мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание подрастающего поколения.Обращаясь к сотрудникам полиции, Нина Владимировна поблагодарила за высокую оценку её деятельности, подчеркнув, что совместная работа полиции и общественности приносит хорошие плоды. Нина Владимировна отметила, что вместе с другими членами общественного совета и педагогическим коллективом возглавляемой образовательной организации делает всё возможное для воспитания законопослушного поведения в подрастающем поколении.