Мэр Киева Виталий Кличко выучил слово диджитализация, чтобы больше не быть жертвой насмешек. Об этом он рассказал во время экскурсии по своему кабинету. Мы должны двигаться в ногу со ..

Мэр Киева Виталий Кличко выучил слово "диджитализация", чтобы больше не быть жертвой насмешек. Об этом он рассказал во время экскурсии по своему кабинету."Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Диджитализейшен – по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали", – цитирует градоначальника "".Напомним, мэр Киева оконфузился на форуме в Давосе в 2019 году. Кличко смог произнести слово "диджитализация" только с четвертой попытки.