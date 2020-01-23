Президент США Дональд Трамп рассказал в Давосе, что у него есть план по сдерживанию китайского коронавируса. О Китае американский лидер отзывался исключительно позитивно, обещая скорую торговую сделку и рост экспорта туда до 250 миллиардов долларов. Неизвестно, специально ли, но график Трампа был организован так, чтобы он не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На экономическом форуме в швейцарском Давосе сегодня, 22 января, пересменка высоких гостей. Американский президент дал прощальное интервью и улетел в Вашингтон, попутно отругав европейцев за прижимистость, обещая скорую торговую сделку с Китаем и Британией. Кроме того, Трамп признался, что завидует Грете Тунберг, поскольку ее разместили на обложке журнала Time. Неизвестно, специально ли, но график Трампа был организован так, чтобы он не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.В украинском доме в Давосе сегодня, 22 января, было оживление. Девушки в ярких платьях раздавали гостям вышиванки, но для переговоров украинский президент выбрал соседнее здание, где находится индонезийский дом.В отличие от президента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оказался более разговорчивым — на чистом русском он рассуждал о законе о языке: "Возможны изменения. Мы просмотрели этот большой системный закон, и, я думаю, мы возможно пересмотрим этот законопроект, эту норму. Смотрите, у нас нет никакого притеснения русского языка, ведь я с вами разговариваю на нем".Украинский лидер на выступление пришел с пустыми руками в отличие от Порошенко, который пять лет назад с этой сцены пугал мир российской агрессией, притащив дверь от автобуса, взорванного под Волновахой. Говорил Зеленский на украинском языке при практически пустом зале:"Пошел уже шестой год, как в моей стране бушует война. Уже шесть лет прошло, как Россия отобрала у Украины часть ее территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, которые призваны защищать наш суверенитет. Теперь это стало нормой. Мир объединился в попытке преодолеть трудности, но достаточно ли этого для украинцев?".Он агитировал европейцев вкладывать в Украину — не только потому, что здесь самая дешевая в Европе рабочая сила (примерно 400 долларов в месяц), а потому, что Киев обещает крупным инвесторам преференции, но то же МВФ пока не спешит одалживать Украине денег. На вопрос о том, может ли Украина ожидать нового транша, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева ответила:— Украина должна выполнить все те условиях, которые были заложены в нашем соглашении на уровне работников Международного валютного фонда. Когда это будет сделано, то тогда будет момент предоставить на внимание совета директоров предложение для одобрения 1.5 миллиарда долларов.Из Давоса Зеленский летит в Израиль. Есть информация, что украинская сторона запросила встречи с Путиным, но о чем именно хочет говорить с российским президентом, Зеленский не ответил. Зато на вопрос о том, когда будет следующий обмен пленными, он пояснил: "Хотим. Честно, как только договоримся. У нас два трека. Мы говорим в нормандском формате и говорить будем отдельно с Российской Федерацией. Это два разных трека". На вопрос о том, поедет ли он на 9 Мая в Москву и о чем будет говорить с Путиным в Израиле, Зеленский промолчал.Зеленский, конечно, надеялся хотя бы на короткое рукопожатие с Трампом. На вопрос о том, была ли у американского лидера встреча с украинским коллегой, глава США не ответил. Он покинул конгресс-центр еще до того, как здесь появился Зеленский. Все важные встречи американский президент провел рано утром.В Давосе замечено первое рукопожатие президентов США и Ирака после убийства генерала Сулеймани и требования Багдада вывести американскую базу из страны."Это важная встреча с Трампом, чтобы обсудить события в нашем регионе. Сейчас очень трудные и бросающие нам вызов времена", — отметил на встрече с американским лидером президент президент Ирака Бархам Салех."У нас очень хорошие отношения и мы снижаем число войск. Уже снизили до пяти тысяч человек. Это самое низкое число в истории. Теперь посмотрим, что произойдет", — заявил Трамп.Понимания Трамп ждет и от Европейцев, в противном случае он пригрозил новыми пошлинами: "Ведя дела с Евросоюзом, США теряли 150 миллиардов долларов на протяжении многих лет. У них торговые барьеры, повсюду пошлины. Они делают это нереальным. В какой-то степени переговорщики от Еврокомиссии были жестче с нами, нежели представители Китая. Я полагаю, что нам удастся заключить сделку. Если же этого не произойдет, то нам нужно будет что-нибудь предпринять в ответ". Но санкционная дубина не самый эффективный способ борьбы с конкурентами и иногда бьет тех, у кого она в руках."Немецкий, французский бизнесы, французские политики настроены на восстановление отношений с Россией, и это уже происходит. Мы видим возможность все-таки улучшения отношений с США, потому что и американский бизнес видит больше возможностей в России, и, безусловно, до выборов, может быть, политическая риторика не позволит это сделать, но после выборов, возможно, наступит правильное время для улучшения отношений России и США", — прокомментировал ситуацию генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.Прошли сегодня на форуме и сессии с участием российских спикеров. Говорили о реформах и о том, как увеличить рост нашей экономики и о том, что наша страна готова к сотрудничеству.