В городе Снежинск Челябинской области двое подростков готовили теракт в школе. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает , учащиеся хотели устроить взрыв в школьной столовой. После этого они ..

В городе Снежинск Челябинской области двое подростков готовили теракт в школе. Возбуждено уголовное дело.Как сообщает , учащиеся хотели устроить взрыв в школьной столовой. После этого они собирались обстреливать учеников из пневматического оружия и забрасывать бутылками с зажигательной смесью.Страшное преступление удалось предотвратить благодаря бдительности работников учебного заведения и родителей школьников. Учащихся взяли под надзор.