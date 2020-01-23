Эксперты назвали лучшее оливковое масло. Специалисты изучили шесть популярных брендов.
Эксперты назвали лучшее оливковое масло. Специалисты изучили шесть популярных брендов.
По итогам проверки выяснилось, что продукция всех торговых марок, которые участвовали в тестировании, соответствует требованиям Роскачества. Однако к двум образцам у экспертов нашлись замечания.
Продукция производителей, участвовавших в исследовании, соответствует требованиям по безопасности. Каждый из "номинантов на победу" имел хороший вкус, насыщенный аромат, соответствующие цвет и консистенцию. Эксперты отметили, что эти показатели свидетельствуют о высоком качестве продукта.
Как сообщает , на испытания попали следующие марки: Coosur, Maestro de oliva, Borges, ITVL, "Маркет. Перекресток" и Filippo Berio. К двум брендам у специалистов возникли претензии. В масле Maestro de oliva обнаружили консервант – бензойную кислоту, а в масле ITVL – высокое перекисное число жира. По всей видимости, продукт был несвежий.
Напомним, что ранее специалисты из Роскачества проверили 18 торговых марок российского оливкового . Фаворитами в гонке заправок стали продукты от брендов "Ряба", "Слобода", "Московский провансаль", "Сдобри", "Скит", "Миладора", "ЕЖК" и Mr Ricco. Десять оставшихся производителей добавляли в майонез сорбиновую (Е 200) или бензойную (Е 210) кислоту, поэтому не вошли в список.