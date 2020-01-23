Эксперты назвали лучшее оливковое масло. Специалисты изучили шесть популярных брендов.

Эксперты назвали лучшее оливковое масло. Специалисты изучили шесть популярных брендов.По итогам проверки выяснилось, что продукция всех торговых марок, которые участвовали в тестировании, соответствует требованиям Роскачества. Однако к двум образцам у экспертов нашлись замечания.Продукция производителей, участвовавших в исследовании, соответствует требованиям по безопасности. Каждый из "номинантов на победу" имел хороший вкус, насыщенный аромат, соответствующие цвет и консистенцию. Эксперты отметили, что эти показатели свидетельствуют о высоком качестве продукта.Как сообщает , на испытания попали следующие марки: Coosur, Maestro de oliva, Borges, ITVL, "Маркет. Перекресток" и Filippo Berio. К двум брендам у специалистов возникли претензии. В масле Maestro de oliva обнаружили консервант – бензойную кислоту, а в масле ITVL – высокое перекисное число жира. По всей видимости, продукт был несвежий.Напомним, что ранее специалисты из Роскачества проверили 18 торговых марок российского оливкового . Фаворитами в гонке заправок стали продукты от брендов "Ряба", "Слобода", "Московский провансаль", "Сдобри", "Скит", "Миладора", "ЕЖК" и Mr Ricco. Десять оставшихся производителей добавляли в майонез сорбиновую (Е 200) или бензойную (Е 210) кислоту, поэтому не вошли в список.