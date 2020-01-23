23.01.2020

2020-01-23 17:55:03

Эксперты оценили готовность и безопасность новых детских садов во Владимире

Национальный проект "Демография". Как государственные задачи выполняет областной центр? Новые дошкольные учреждения города оценили сегодня в рамках совместной проверки отделения ОНФ и мэрии. Сколько объектов в этом списке? И готовы ли новые ясли к встрече малышей?

Первая Пионерская. Одноэтажная ясельная пристройка на территории детсада № 62. Типовой, но "стратегический" соцобъект. Как реализуется национальный проект "Демография"?- общественники оценивают вместе с представителями мэрии. Просторные помещения, уютные спальни, тёплые полы в игровых, очистители воздуха. Эксперты не упускают из внимания ни одну деталь. И в первую очередь, соблюдение требований безопасности. Активисты регионального штаба ОНФ Ирина Калмыкова и Валентина Бородина осматривают просторный музыкально-спортивный зал. Модератор тематической площадки "Демография" Валентина Бородина уверена: здесь малышам будет комфортно.

Валентина Бородина, член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки "Демография": "Я смотрю как бабушка, как прабабушка, я с удовольствием отдам своих правнуков в такие садики. И замечательно, что предусмотрено наполнение, охват всех деток, которые стоят в очереди в детские сады. И с перспективой уже руководство думает. Они не останавливаются на достигнутом. Они будут и дальше реализовывать проект "Демография".



Готовность "ясельного" здания-стопроцентная, рассказывает заведующая Надежда Маликова. Здесь разместят 2 группы по 25 человек. Возможно, первых ребят эти ясли смогут принять уже весной.



Надежда Маликова, заведующая детским садом №62 г. Владимира: "Остались небольшие моменты, чтобы завершить нам вопросы отчасти юридического плана - по приёму этого учреждения, этого корпуса в оперативное владение. И дети, которые должны придти, мы всех их с удовольствием ждём."

Полностью- и снаружи, и внутри готова подобная пристройка и на улице Крайнова. Это уже "владения" детсада № 87. Основное здание расcчитано на 340 малышей. В пристройке также готово всё. Для малышей ( а уже подано 48 заявлений) и сотрудников созданы необходимые условия. Вот так, к примеру, автоматически, нажав на педаль, работники кухни смогут регулировать подачу воды.

Мария Платанюк, специальный корреспондент: "В этой новой ясельной пристройке есть и свой отдельный пищеблок. Уже завезено всё необходимое. Холодильное оборудование, современные варочные панели, кухонная техника по самым современным стандартам. Всё, чтобы ежедневно обеспечивать самых маленьких владимирцев вкусным и горячим питанием".

В управлении образования подчёркивают: эти пристройки станут реальным вкладом в решение проблемы очередников. Кстати, среди малышей после трёх лет во Владимире её уже нет.

Елена Маркова, ио начальника управления образования администрации г. Владимира: "У нас очередь - 195 человек. Это именно дети ясельного возраста. Потребность в местах сейчас у нас существует. Эти пристройки созданы не просто так, в этих районах, потому что очередь в этих микрорайонах существует. И благодаря этим пристройкам мы сможем эту проблему решить".



А это уже микрорайон Полянка. Активный центр малоэтажного строительства. Здесь немало многодетных семей. И социальная инфраструктура - важнейшее условие. Главный архитектор города Андрей Быков рассказывает: уже в 2020-ом на это пустыре вырастет ещё один детский сад. Также на полсотни мест.



Андрей Быков, главный архитектор г. Владимира: "Для этого места он будет прекрасным решением и решит задачи - на стадии до трёх лет и даже до 7 лет. До семи лет можно создать здесь группу, чтобы можно было не возить детей в город, за Пекинку",



В региональном штабе ОНФ уверены: с задачами, поставленными Президентом, город Владимир успешно справляется. В том числе, в отдалённых территориях



Светлана Мангушева, член регионального отделения ОНФ, председатель регионального отделения общественной организации "Воспитатели России": "Деток здесь очень много, насколько я знаю, очень важна и востребована именно шаговая доступность дошкольных образовательных учреждений, и родителям будет удобно и комфортно. И дети будут воспитываться в достойных условиях. Думаю, всё получится".



Такие же ясли - сад будут сданы и на улице Тихонравова. В той же Полянке уже в этом году начнётся строительство трехэтажного детсада- уже на 115 мест. В ближайшее время новый детсад для 190 малышей откроется в Юрьевце.

Мария Платанюк, Максим Котов "Вести-Владимир" .













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