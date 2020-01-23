Скандал с высказываниями телеведущей Алены Водонаевой о материнском капитале набирает обороты. Эксперт прокомментировал ситуацию.

Скандал с высказываниями телеведущей Алены Водонаевой о материнском капитале набирает обороты. Эксперт прокомментировал ситуацию.Уральская общественница Евгения Чудновец написала в Генпрокуратуру России. Она просит проверить публикацию звезды отечественного шоу-бизнеса. По мнению женщины, такое обращение к жителям своей страны недопустимо."Я написала ей сообщение в директ в "Инстаграм", но ответ не получила. В своем ролике на "Ютуб" Алена дала понять, что ничего не удалит. Посты с оскорблением российских граждан все еще висят, поэтому я написала обращение новому генпрокурору и попросила проверить посты Водонаевой на наличие экстремизма", – рассказала Чудновец в интервью корреспондентам . Она потребовала заблокировать страницы блогера в социальных сетях.Эксперт комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Вадим Манукян прокомментировал ситуацию. Он считает, что, если за дело взялась Евгения, Алене будет непросто уйти от ответственности."Знаком с ней лично. За это время она себя зарекомендовала как принципиальный человек. Спуску никому не дает. Помню, как по ее жалобе закрыли в соцсетях фанатский клип на песню Оксимирона после трагедии в Керчи", – рассказал эксперт.Он отметил, что в свое время Чудновец пришлось нелегко. Она вырастила ребенка, но никогда не была состоятельным человеком."Я прекрасно понимал, что кто-то из небогатых мамочек оскорбится. Ну потому что это за гранью. Все Чудновец сделала правильно. А новый генпрокурор, я думаю, разберется. Случай громкий. Не думаю, что это обращение Евгении останется без ответа или без соответствующей реакции", – добавил Манукян.