Церковный календарь указывает, что 24 января следует вспоминать святого Феодосия Великого. Народные традиции наполнили этот день своим смыслом, которого православный календарь не предусматривает. Об истории праздника и приметах читайте на Дни.ру.

Церковный календарь указывает, что 24 января следует вспоминать святого Феодосия Великого. Народные традиции наполнили этот день своим смыслом, которого православный календарь не предусматривает. Об истории праздника и приметах читайте на "Дни.ру".История праздникаИ католическая, и православная церкви почитают имяпреподобного Феодосия Великого, чудотворца и основателя общежительногомонашества в Палестине. Православный календарь велит вспоминать его 24 января.Феодосий Великий родился в семье благочестивых христиан вгороде Каппадокия на востоке Малой Азии. С детства он занимался чтением Библиии истово молился, прося у Господа наставить его на путь спасения. Во время паломничествана Святую Землю Феодосий Великий повстречал преподобного Симеона Столпника,который благословил отрока и предсказал ему будущее "пастыря словесных овец",которому удастся многих спасти от "мысленного волка".Феодосий поселился в пещере, в которой, согласно преданиям, останавливалисьволхвы, шедшие поклониться новорожденному Иисусу. Туда же стали стекаться иноки,и вскоре пещера перестала вмещать всех монахов. Тогда Феодосий по указаниюГоспода выбрал место для нового монастыря.Феодосий Великий давал приют всем странникам и помогалбедным. В период правления императора Анастасия I за защитуправославной веры преподобный был подвергнут заточению и вышел на свободу ужепосле смерти правителя Византии. Феодосий Великий после продолжительной болезниумер в возрасте 105 лет. Тело святого было погребено в пещере трех волхвов, скоторой начался его монашеский путь.Федосеев день: народные традиции и приметы на 24 январяНародная память сохранила за 24 января имя Феодосия, как этополагает церковный календарь православных праздников, однако наполнила егосвоим смыслом. Люди верили, что в этот день выходить на улицу нужно с опаской.На Федосеев день, были уверены наши предки, надо бояться заморозков. Вопроса "Какой сегодня праздник", перед ними не стояло – крестьяне боролись за собственное выживание. "Мороз худ, готовит хлуд", "Мужик за порог, а мороз ему поперек" – гласиланародная мудрость.При этом народ был уверен, что у холодов на 24 января естьпугающая потусторонняя причина. Дескать, нечистая сила, которую люди выгнали изсвоих домов во время Святок, не знает, куда ей деваться и от этого колдуетморозы, поэтому они несут в себе не только риск замерзнуть, но и другие страшныеугрозы.С погодой на 24 января связаны и некоторые приметы, покоторым крестьяне пытались предугадать будущее. Если на Федосеев день будетхолодно, то яровые хлеба придется засеивать поздно и с большим трудом. А теплаяпогода 24 января сулит наступление дождливой весны.Молитвы преподобному ФеодосиюДень почитания преподобного Феодосия Великого 24 января,который установил церковный календарь, будет подходящей датой для того, чтобыпоставить свечку перед его иконой в храме и попросить у святого помолиться передГосподом за прощение недобрых поступков и мыслей. У преподобного Феодосия естьсвой тропарь и кондак.Однодневный постВ 2020 году 24 января выпадает на пятницу. Это означает, что в этот день православные держат однодневный пост. Многие отмечают, что в современных условиях даже не во всех монастырях есть возможность держать пост так, как это велит давняя традиция. Для мирян обычной практикой является отказываться от яиц, молочной продукции и мяса в обычный пост, а вдобавок ко всему и от рыбы – в строгий.