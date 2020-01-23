Пожилой жительнице Саратова повезло выжить после того, как ее сбил двигавшийся задним ходом грузовик. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Пожилой жительнице Саратова повезло выжить после того, как ее сбил двигавшийся задним ходом грузовик. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.Авария произошла днем 22 января на улице Азина. На кадрах видно, как пенсионерка вышла из магазина и стала пересчитывать мелочь на дороге. В этот момент ее сбила сдававшая назад грузовая "Газель". Женщина попала в "слепую зону", так что водитель ее даже не видел.В результате фургон протащил сбитую пенсионерку несколько метров по асфальту. Свидетелем происшествия стал вышедший из магазина мужчина, он первым пришел на помощь пострадавшей. Женщина получила множество ушибов и ссадин, но выжила.