На сайте российского правительства опубликовано распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в соответствии с которым на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) назначена Вероника Игоревна Скворцова, возглавлявшая ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации.Занимавший ранее пост руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба распоряжением главы кабинета назначен заместителем министра здравоохранения РФ.

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