Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в ДТП. Об этом сам он сообщил в Instagram. По словам губернатора, в аварии пострадал его водитель.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в ДТП. Об этом сам он сообщил в Instagram."Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал", – написал Владимиров в соцсети, призвав подписчиков быть аккуратнее за рулем автомобиля.По словам губернатора, травму получил его водитель – он вывихнул руку. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.Позже источник в оперативных службах региона сообщил, что водитель губернатора пытался предотвратить столкновение с автомобилем, выезжавшим со второстепенной дороги и не предоставившим преимущество в движении. В результате машина главы региона, уходя от столкновения, врезалась в столб, передает ТАСС.В Instagram-аккаунте "ЧП Нетипичный Ставрополь" появилось фото с места аварии на улице Ленина. Некоторые подписчики утверждают, что одним из участников этого ДТП стал губернатор, однако официального подтверждения этой информациии нет.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ЧП Нетипичный Ставрополь 18+ (@chp_26stav) 22 Янв 2020 в 9:50 PST