Предложения глав регионов по реализации нацпроектов будут использованы Минэкономразвития. Об этом заявил новый глава ведомства Максим Решетников. Он был назначен на эту должность накануне. А ранее занимал пост губернатора Пермского края.

Предложения глав регионов по реализации нацпроектов будут использованы Минэкономразвития. Об этом заявил новый глава ведомства Максим Решетников. Он был назначен на эту должность накануне. А ранее занимал пост губернатора Пермского края.Интересоваться информационными технологиями в рыночной экономике Максим Решетников начал еще в старших классах. В Пермском классическом университете изучал экономическую математику. После занимался планированием бюджета Пермского края. Затем работал в правительстве Москвы, возглавлял департамент экономической политики. А в феврале 2017 года Максим Решетников стал губернатором Пермского края."В течение трех лет мы работали с человеком, который профессионал высшей степени, человек, который прошел в бюджетном сегменте от самого низа до самого верха. И надо отметить, что за 3 года наш бюджет увеличился на 30%. Сегодня положение выше среднего, мы с деньгами, мы можем сказать, что обеспечили все свои полномочия и даже финансируем дополнительные полномочия, поэму речь идет о повышении качества госуправления", — отметила Елена Зырянова, депутат Законодательного Собрания Пермского края.Одним из проектов Максима Решетникова стал новый фонтан на городской эспланаде. Преобразился и весь квартал перед Законодательным собранием. Также за счет краевого бюджета была выкуплена территория завода им. Шпагина, где планируются создать музейный комплекс и городскую площадку для отдыха."Сам формат этих помещений абсолютно точно подходит, там многое еще нужно сделать, но те фестивали, которые там проходили — Дягилевский фестиваль, форумы. Это все получилось очень фактурно. И по территориям — Кизеловский угольный бассейн, очень непростым территориям то, что удалось сделать, за последние 20 лет, такого не было. Это стадионы, это новые дороги, ремонт оборудования", — вспоминает Мария Коновалова, депутат Законодательного Собрания Пермского края.Введены новые правила размещения нестационарных торговых объектов. Возводится вторая очередь моста через реку Чусовую, параллельно с этим идёт строительство восточного обхода. Так же на посту руководителя Прикамья Максим Решетников запомнился укрупнением поселений и досрочной отменой единого налога на вмененный доход на территории 18 муниципальных образований."За 3 года сделано немало, во-первых, муниципалитеты в праве определять альтернативную меру предоставления земельного участка. Это могут быть сертификаты денежные на приобретение земли. Это большой плюс, как для многодетных семей, так и для муниципалитетов с дефицитом земли", — считает Ирина Ермакова, председатель Региональной общественной организации "Многодетные Пермского края".Одной из главных заслуг Максима Решетникова называют активную работу с интернет пространством. Нововведением стали инстаграм-эфиры. "Высокий уровень стал взаимодействия между обществом и властью. Максим Геннадиевич внес свою новую лепту. Он обязал глав вести соцсети, где они могли бы общаться с населением. Эта площадка помогла решить различные важные вопросы", — отметил Михаил Борисов, председатель комиссии по общественному контролю.Сам Максим Решетников проводит прямые эфиры в Инстаграме периодичностью в пару месяцев. Теперь страница будет переформатирована и посвящено его деятельности на посту федерального министра.